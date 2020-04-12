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13 квітня • оновлено в 00:33
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В Закарпатській ОДА виявили коронавірус: з'явилися подробиці

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У співробітника Закарпатської ОДА виявили коронавірус після проведення ПЛР-тесту.

Про це сказано в повідомленні адміністрації в Facebook, проте наголошується, що інфікований з 1 квітня перебуває у відпустці, керівники ОДА з ним не контактували.

Решту "контактних" співробітників адміністрації вже перевірили методом ПЛР – у всіх 12 осіб коронавірус не підтвердився.

"У Закарпатській облдержадміністрації діє суворий режим карантину: призупинено особистий прийом громадян з 17 березня, вхід за посвідченнями, проводиться дезінфекція приміщень, на коридорах встановлені дезінфекційні розчини, працівники носять захисні маски для обличчя і рукавички", – відзначається в повідомленні.

В Закарпатській ОДА виявили коронавірус: з'явилися подробиці

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 12 квітня в Україні COVID-19 захворіли понад 2,7 тисячі осіб, з яких 83 померли і 89 вже вилікувалися.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Ужгород
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