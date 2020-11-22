В Ялті можуть ввести графік подачі води: окупанти повідомили про нову "катастрофу"

У анексованому Росією Криму для жителів Ялти можуть ввести водопостачання за графіком через значне зниження запасів води.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав Кримський бандерівець. За його словами, жителів Ялти попросили "економно витрачати воду".

"Ялта – наступна на графік подачі води? Окупанти повідомили про "значне зниження" запасів води у водосховищах, що постачають Ялту – Щасливенському і Загорському", – написав блогер.

Він також опублікував фотографію Загорського водосховища.

"Подивіться на калюжку, що залишилася від Загорського водосховища", – прокоментував знімок Кримський бандерівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Сімферополі через перебої з подачею води місцевим жителям запропонували набирати її з місцевої брудної річки Слов'янка.