У яких країнах закрили диппредставництва України: список і як достукатися

Українські дипломатичні установи в ряді країн світу перестають приймати громадян через спалах коронавірусу.

Про це повідомили прес-служби диппредставництв України. Так, з 16 березня Генеральне консульство в Мілані призупиняє прийом громадян і видачу документів.

Українські дипустанови закриваються через коронавірус pixabay.com

З 16 по 20 березня припиняє прийом громадян консульська служба при посольстві України у Франції. Генконсульство України в Барселоні оголосило про перехід на дистанційний режим роботи з 00:00 годин 14 березня.

Також припинило консульський прийом посольство України в США.

Про припинення прийому громадян повідомили посольство України в Угорщині, Генконсульство України в Кракові, консульство України в Порту (Португалія), Генконсульство України в Стамбулі, консульство України в Анталії, консульство України в Единбурзі.

У разі виникнення екстрених ситуацій громадянам України радять звертатися на гарячі лінії дипустанов по телефону.

Як писав OBOZREVATEL, Україна на два тижні введе повне обмеження авіасполучення через ситуацію з пандемією коронавірусу в світі. Заходи почнуть діяти з опівночі 17 березня.

Люди за кордоном не знають, як повернутися додому. Українка поскаржилася на безпорадність консульства і відсутність авіаквитків.

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