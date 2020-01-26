Головна Новини
26 січня • оновлено в 22:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Ужгороді спалили авто відомого дипломата – ЗМІ

3.5т
Читати матеріал російською

У ніч на 26 січня в Ужгороді згорів автомобіль Mercedes-Benz 2013 року випуску.

Про це повідомила поліція Закарпаття. Журналіст Віталій Глагола написав на своїй сторінці у Facebook, що авто належить 49-річному дипломату, колишньому послу України в Швейцарії Ігору Діру (щоб побачити відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Сьогодні, 26 січня, близько 2:20 в поліцію надійшло повідомлення від працівників УГСЧС в Закарпатській області про те, що на Слов'янській набережній в місті Ужгород горить автомобіль. На місце події виїхали співробітники слідчо-оперативної групи. Встановлено, що горів автомобіль марки "Mercedes-Benz" 2013 року випуску. Попередня правова кваліфікація – частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Призначено відповідні експертизи, в ході яких будуть встановлені причини загоряння автомобіля", – повідомили в поліції.

В Ужгороді спалили авто відомого дипломата

В Ужгороді спалили авто відомого дипломата

0312.UA

Новини
Під Києвом авто з дитиною впало в річку. Фото і відео

Місцевий сайт 0312.ua також повідомляє з посиланням на джерела, що авто ймовірно належить відомому дипломату – Надзвичайному і Повноважному Послу України, що свого часу обіймав одну з керівних посад в Секретаріаті президента і займав високі дипломатичні посади.

Відзначимо, що Ігор Дір народився 11 серпня 1971, йому 49 років. З 2007 по 2008 рік був керівником Головної служби зовнішньої політики Секретаріату президента. У 2008-2014 роках працював послом України в Швейцарії.

Ігор Дір

Ігор Дір

Ігор Дір Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві дівчина на Porsche переплутала педалі і розбила шість авто.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Ужгород
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
10
4
Смішно
6
Цікаво
5
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Horoseva Karina
Horoseva Karina
Твой рaзмеp члeна увеличиться yже через 5 днeй с этим простым курсом manhealth.forumok.top
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
ну вот же,украинацэевропа
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги