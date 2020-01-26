В Ужгороді спалили авто відомого дипломата – ЗМІ

У ніч на 26 січня в Ужгороді згорів автомобіль Mercedes-Benz 2013 року випуску.

Про це повідомила поліція Закарпаття. Журналіст Віталій Глагола написав на своїй сторінці у Facebook, що авто належить 49-річному дипломату, колишньому послу України в Швейцарії Ігору Діру (щоб побачити відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Сьогодні, 26 січня, близько 2:20 в поліцію надійшло повідомлення від працівників УГСЧС в Закарпатській області про те, що на Слов'янській набережній в місті Ужгород горить автомобіль. На місце події виїхали співробітники слідчо-оперативної групи. Встановлено, що горів автомобіль марки "Mercedes-Benz" 2013 року випуску. Попередня правова кваліфікація – частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Призначено відповідні експертизи, в ході яких будуть встановлені причини загоряння автомобіля", – повідомили в поліції.

В Ужгороді спалили авто відомого дипломата 0312.UA

Місцевий сайт 0312.ua також повідомляє з посиланням на джерела, що авто ймовірно належить відомому дипломату – Надзвичайному і Повноважному Послу України, що свого часу обіймав одну з керівних посад в Секретаріаті президента і займав високі дипломатичні посади.

Відзначимо, що Ігор Дір народився 11 серпня 1971, йому 49 років. З 2007 по 2008 рік був керівником Головної служби зовнішньої політики Секретаріату президента. У 2008-2014 роках працював послом України в Швейцарії.

Ігор Дір Ігор Дір Facebook

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