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22 квітня • оновлено в 17:46
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В Ужгороді почали раптово латати дорогу біля лікарні перед приїздом Шмигаля. Фото і відео

1.7т
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В Ужгороді почали поспіхом ремонтувати дорогу біля Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака, де лікують хворих на COVID-19, перед приїздом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра охорони здоров'я Максима Степанова та головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

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Про це написав журналіст Віталій Глагола на своїй сторінці у Facebook. Він також розмістив відеоролик із ремонтом дорожнього покриття (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Завтра в Закарпатську обласну лікарню імені Новака приїде прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоров'я Максим Степанов та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко... Міська влада Ужгорода поспіхом ремонтує в'їзд у лікарню з боку вулиці Новака", – написав він.

В Ужгороді почали раптово латати дорогу біля лікарні перед приїздом Шмигаля

В Ужгороді почали раптово латати дорогу біля лікарні перед приїздом Шмигаля

Facebook/Віталій Глагола

Журналіст зазначив, що на відео також видно, як паралельно із ремонтом біля лікарні проводилася дезінфекція швидкої, яка привезла до медзакладу, ймовірно, пацієнта із коронавірусом COVID-19.

За його словами, дорогою, яку вирішили підлатати, раніше роками їздили швидкі по величезних ямах, і нікого це не турбувало.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 22 квітня в Україні було зафіксовано 6592 випадки зараження коронавірусом. Померли вже 174 особи, а одужати вдалося 424-м.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Тема
Коронавірус
Особи
Максим Степанов Віктор Ляшко Денис Шмигаль
Місце
Україна Ужгород
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