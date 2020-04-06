В Ужгороді на коронавірус захворіла вся сім'я диякона: заражені в тяжкому стані

В Ужгороді на коронавірус COVID-19 захворіла ціла родина диякона місцевої церкви.

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Як повідомила в Facebook прес-служба Ужгородської міської ради, заразилися сам диякон, 1992 року народження, його батьки і дружина. Його шестимісячна дитина під підозрою, сьогодні їй зроблять тест.

Ілюстрація

У важкому стані перебуває батько диякона, 1956 року народження.

Хворі знаходяться у Львівській обласній інфекційній лікарні, за винятком дружини священнослужителя, яка має легку форму коронавірусу і лікується амбулаторно, залишається вдома з дитиною.

COVID-19 у сім'ї підтверджений ПЛР-тестом. Опрацьовано коло осіб, які спілкувалися з хворими. Що стосується диякона, то, за його словами, останній раз він проводив службу в церкві 8 березня.

Крім того, 2 квітня підтверджений коронавірус у ще однієї мешканки Ужгорода.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 5 квітня в Закарпатській області зафіксовано 28 випадків зараження коронавірусом. Померла одна 71-річна жінка.

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