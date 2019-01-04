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В УПЦ МП знайшли в українців ''православну ДНК''

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В УПЦ Московському патріархату впевнені, що Україні сьогодні нав'язується "неправославна модель", проте українці зможуть дати відсіч завдяки "православним ДНК".

Таку заяву зробив у ефірі ObozTV священик УПЦ МП Олег Мельничук, коментуючи створення в Україні єдиної помісної церкви, заплановане на 6 січня.

На питання, як Томос про автокефалію вплине на українців, священик УПЦ МП відповів:

"Є два акценти — чи вплине це на кількість вірян і на їхню якість. Соціологічні дослідження можна зробити як завгодно. Але чи буде у цього українця глибинне інтимно-духовне переживання народження Христа? Чи зможе сам українець зробити у своєму внутрішньому світі вертеп для народження Христа, чи зможе менше красти, почути Христа, радіти добру, допомагати нужденним?"

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"Україна — християнська нація, це очевидно. Генетичний код українця дуже потужно наповнений, так би мовити, православними ДНК. Цього ніхто не забере", — наголосив Мельничук.

На його думку, в українському суспільстві "вибудовується модель, далека від православних принципів", однак вона "не зможе вистояти".

Також священик УПЦ МП прокоментував чутки про можливе перенесення святкування Різдва в Україні з 7 січня на 25 грудня.

"Скільки українців, за статистикою, святкували католицьке різдво? Дуже мало. Я буду абсолютно аполітичним. В українській свідомості закладена дата 7 січня. Важко зробити переформатування української свідомості. Що таке політики? Приходить одна влада — говорить одне, приходить інша — говорить інше. Є реалії, які ми повинні враховувати", — заявив він.

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Священик УПЦ МП Олег Мельничук

Священик УПЦ МП Олег Мельничук

pravlife.org

Як повідомляв ObozTV, раніше священик УПЦ Київського патріархату Андрій Гуль розповів, як помісна українська церква і Московський патріархат ділитимуть між собою церкви і парафіян.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVНезалежність УПЦ
Особа
Олег Мельничук
Місце
Україна
Теги
єдина церквацерковний конфліктУПЦ МП
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Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Попи Мордорського Паханату хочуть здаватися прогресивними, про ДНК щось розказують! А як же Творець? Дійсно у деяких українців можна знайти цю "православну ДНК", і вона закодована у тій зайвій хромосомі "рускаго міра".
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Дейман Алон
Дейман Алон
Очередной гундяевец сморозил новый перл - "православная ДНК"! Видимо православная днк вместе с лишней хромосомой - это та фишка, которая отличает скота-пидоросса от остальных людей. Это позволяет сделать вывод, что быть верующим МП очень опасно, потому что эти чекисты в поповских рясах выдумывают всякую хрень и вбивают ее в головы доверчивых прихожан. По сути мозг прихожанина, для гундяевца - это как пластилин, взял и лепи с него, что хочешь. Нах эту Гундяевщину с Украины гнать надо!
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