В УПЦ МП знайшли в українців ''православну ДНК''

В УПЦ Московському патріархату впевнені, що Україні сьогодні нав'язується "неправославна модель", проте українці зможуть дати відсіч завдяки "православним ДНК".

Таку заяву зробив у ефірі ObozTV священик УПЦ МП Олег Мельничук, коментуючи створення в Україні єдиної помісної церкви, заплановане на 6 січня.

На питання, як Томос про автокефалію вплине на українців, священик УПЦ МП відповів:

"Є два акценти — чи вплине це на кількість вірян і на їхню якість. Соціологічні дослідження можна зробити як завгодно. Але чи буде у цього українця глибинне інтимно-духовне переживання народження Христа? Чи зможе сам українець зробити у своєму внутрішньому світі вертеп для народження Христа, чи зможе менше красти, почути Христа, радіти добру, допомагати нужденним?"

"Україна — християнська нація, це очевидно. Генетичний код українця дуже потужно наповнений, так би мовити, православними ДНК. Цього ніхто не забере", — наголосив Мельничук.

На його думку, в українському суспільстві "вибудовується модель, далека від православних принципів", однак вона "не зможе вистояти".

Також священик УПЦ МП прокоментував чутки про можливе перенесення святкування Різдва в Україні з 7 січня на 25 грудня.

"Скільки українців, за статистикою, святкували католицьке різдво? Дуже мало. Я буду абсолютно аполітичним. В українській свідомості закладена дата 7 січня. Важко зробити переформатування української свідомості. Що таке політики? Приходить одна влада — говорить одне, приходить інша — говорить інше. Є реалії, які ми повинні враховувати", — заявив він.

Священик УПЦ МП Олег Мельничук pravlife.org

Як повідомляв ObozTV, раніше священик УПЦ Київського патріархату Андрій Гуль розповів, як помісна українська церква і Московський патріархат ділитимуть між собою церкви і парафіян.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.