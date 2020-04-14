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14 квітня • оновлено в 17:03
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В УПЦ МП заявили, що проводитимуть служби на Великдень попри карантин

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Предстоятель Української православної церкви Московського Патріархату (УПЦ МП) митрополит Онуфрій заявив, що на Великдень служби у храмах відбудуться, попри карантин, введений у країні через пандемію коронавірусу.

Відповідне відеозвернення Онуфрія оприлюднено на YouTube. Митрополит наголосив, що парафіяни перебуватимуть на вулиці, щоб виконувати всі необхідні санітарні норми (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Цього року свято Святої Великодня у нас особливе через вірусну хворобу, яка розповсюджується земною кулею. Тому сповіщаю вас, дорогі брати і сестри, що у храмах великодні богослужіння здійснюватимуться. Ті віряни, які прийдуть на богослужіння, стоятимуть і молитимуться на вулиці, дотримуючись усіх необхідних санітарних норм", – сказав він.

В УПЦ МП озвучили ризикове рішення щодо церковних служб на Великдень

Скриншот

За словами Онуфрія, ті, хто залишаться вдома на Великдень, зможуть побачити службу по телебаченню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, митрополит Переяславський і Вишневський Православної церкви України Олександр Драбинко розповів, що в умовах жорсткого карантину через пандемію коронавірусу віряни зможуть приєднатися до святкування Великодня, не виходячи з дому.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Православна церква України
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