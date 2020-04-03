В Умані від коронавірусу помер хасид

В Умані у померлого хасида діагностували коронавірус COVID-2019.

Про це у Facebook повідомив голова Черкаської ОДА Роман Боднар.

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"Чоловік громадянин США, прибув із Лондона 11.03.2020, 47 років. Приїхав до Умані з дружиною і шістьма дітьми. У всіх відібрали зразки для дослідження. Станом на зараз встановлено 50 контактних осіб, які перебувають у самоізоляції", – йдеться у повідомленні.

Боднар зазначив, що у загиблого була важка супутня патологія.

"Незважаючи на спроби лікарів надати медичну допомогу, не підпускав фахівців і не виконував рекомендації. На жаль, маємо такий прикрий випадок", – додав глава Черкаської ОДА.

COVID-2019 в Україні

Мер Умані Олександр Цебрій у Facebook додав, що іноземця доправили в лікарню 2 квітня.

У місті Умань помер іноземець, якого вчора було госпіталізовано в інфекційне відділення КНС "Уманська міська лікарня" з підозрою на COVID-19", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 3 квітня, в Україні офіційно підтверджено 942 випадки інфікування COVID-19.

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