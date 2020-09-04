В Умані у 6 хасидів виявили COVID-19: влада забила на сполох

Усі хасиди повинні пройти тестування на коронавірус. сьогодні

В Умані вже у шести хасидів виявили коронавірус (COVID-19).

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, мер міста Олександр Цебрій закликає всіх паломників проходити ПЛР-тестування (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, в місцевій лікарні є тільки 14 койко-місць, призначених для хворих на COVID-19, а вже лікуються 18 осіб. Тобто для розміщення заражених хасидів довелося шукати додаткові можливості.

Цебрій зазначив, що всі хасиди, які прибули в Умань, повинні пройти тестування в приватних клініках за свій рахунок. Поки з виконанням цієї вимоги проблем немає.

Мер також додав, що зараз всі прийняті в місті заходи дозволяють тримати ситуацію під контролем і зберігати спокій жителів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна значно обмежила паломництво хасидів до Умані на святкування Рош ха-Шана, який у 2020 році відзначається з 18 по 20 вересня.

У місті встановлять пункти моніторингу в районі паломництва хасидів. Так влада вирішила захистити городян від коронавірусної хвороби.

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