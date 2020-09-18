В Умані на Рош га-Шана зібралися близько 2,5 тисячі хасидів: усі деталі святкування

Незважаючи на карантин в Україні, деякі хасиди все ж встигли потрапити до Умані для святкування єврейського Нового року Рош га-Шана. Однак цьогоріч їхня кількість істотно менша – 2000-2500 паломників.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів прессекретар поліції Ізраїлю, майор Міхаель Зінгерман. "З тієї інформації, яку ми отримуємо від наших колег (українських поліціянтів. – Ред.), в Умані перебувають приблизно 2-2,5 тисячі паломників", – зазначив він (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За порядком в Умані разом стежать українські та ізраїльські поліціянти.

Зінгерман також додав, що спільна злагоджена робота українських та ізраїльських поліціянтів дасть змогу уникнути конфліктних ситуацій.

"Ми тут на прохання наших українських колег, робимо все необхідне, щоб забезпечити безпеку тих людей, які зуміли прибути сюди (до Умані. – Ред.), і забезпечити громадський порядок. Конфліктних ситуацій не виникало – люди знають, що потрібно вести себе як належить, щоб не були застосовані до них певні санкції", – додав поліціянт.

Хасиди в Умані відзначають Рош га-Шана.

Зазначимо, що на вулицях Умані вже почалося традиційне святкування єврейського Нового року – із традиційними піснями, музикою і танцями хасидів.

Нагадаємо, що Рош га-Шана відзначається два дні поспіль у молодик осіннього місяця тишрей за єврейським календарем. 2020 року юдейський Новий рік випадає на 18-20 вересня.

Кожен хасид уважає своїм обов'язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана – засновника юдейської релігійної течії брацлавського хасидизму. Саме з цим і пов'язане масове паломництво до Умані, де похований діяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна ввела низку обмежень в Умані на час святкування єврейського Нового року.

На український кордон з Білоруссю тим часом прибули тисячі хасидів. З ними особисто зустрівся очільник ДПСУ Сергій Дейнеко й закликав поважати закони та правила України.

Через спроби іноземних громадян проникнути на територію України на кордон із Білоруссю стягнули резерви Державної прикордонної служби, а також підрозділи Нацполіції, НГУ і Державної служби з надзвичайних ситуацій.

17 вересня хасиди виконали Гімн України на кордоні з Білоруссю, сподіваючись, що їх усе ж пропустять до Умані.