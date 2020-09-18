В Умані на Рош га-Шана зібралися близько 2,5 тисяч хасидів

Незважаючи на карантин в Україні, деякі хасиди все ж встигли потрапити в Умань до святкування єврейського Нового року Рош га-Шана. Однак в цьому році їх кількість істотно менша – 2 000-2 500 тисячі паломників.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів прессекретар поліції Ізраїлю, майор Міхаель Зінгерман. "З тієї інформації, яку ми отримуємо від наших колег (українських поліцейських. – Ред.), в Умані перебуває приблизно близько 2-2,5 тисяч паломників", – зазначив він.

Зінгерман також додав, що спільна злагоджена робота українських та ізраїльських поліцейських дозволила уникнути конфліктних ситуацій.

"Ми тут на прохання наших українських колег, робимо все необхідне, щоб забезпечити безпеку тих людей, які зуміли прибути сюди (в Умань. – Ред.) і забезпечити громадський порядок. Конфліктних ситуацій не виникало – люди знають, що потрібно вести себе як належить, щоб не були застосовані до них певні санкції", – додав поліцейський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна ввела низку обмежень в Умані на час святкування єврейського Нового року.

На український кордон з Білоруссю тим часом прибули тисячі хасидів. З ними особисто зустрівся очільник ДПСУ Сергій Дейнеко і закликав поважати закони і правила України.

Через спроби іноземних громадян проникнути на територію України на кордон з Білоруссю стягнули резерви Державної прикордонної служби, а також підрозділи Нацполіціі, НГУ і Державної служби з надзвичайних ситуацій.

17 вересня хасиди виконали Гімн України на кордоні з Білоруссю, сподіваючись, що їх все ж пропустять в Умань.