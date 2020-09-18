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В Умані на Рош га-Шана зібралися близько 2,5 тисяч хасидів

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
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В Умань приїхали до 2,5 тисяч хасидів

Незважаючи на карантин в Україні, деякі хасиди все ж встигли потрапити в Умань до святкування єврейського Нового року Рош га-Шана. Однак в цьому році їх кількість істотно менша – 2 000-2 500 тисячі паломників.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів прессекретар поліції Ізраїлю, майор Міхаель Зінгерман. "З тієї інформації, яку ми отримуємо від наших колег (українських поліцейських. – Ред.), в Умані перебуває приблизно близько 2-2,5 тисяч паломників", – зазначив він.

За порядком в Умані разом стежать українські та ізраїльські поліцейські.

Зінгерман також додав, що спільна злагоджена робота українських та ізраїльських поліцейських дозволила уникнути конфліктних ситуацій.

"Ми тут на прохання наших українських колег, робимо все необхідне, щоб забезпечити безпеку тих людей, які зуміли прибути сюди (в Умань. – Ред.) і забезпечити громадський порядок. Конфліктних ситуацій не виникало – люди знають, що потрібно вести себе як належить, щоб не були застосовані до них певні санкції", – додав поліцейський.

Хасиди в Умані готуються до Рош га-Шана.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаПаломництво хасидів до Умані
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