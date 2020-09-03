В Умані на час паломництва хасидів встановлять пункти контролю за карантином

В Умані Черкаської області встановлять пункти моніторингу в районі паломництва хасидів, які щороку прибувають сюди на святкування Рош га-Шана. Так влада вирішила захистити містян від коронавірусної хвороби.

Відповідне рішення депутати ухвалили на сесії міської ради 3 вересня. Про це у Facebook повідомив мер Умані Олександр Цебрій.

"Сьогодні на позачерговій сесії депутатами УМР було ухвалено надважливе рішення! "Про захист населення м. Умань від гострої респіраторної хвороби COVID-19 та посилення протиепідемічних заходів на території міста", – написав він.

Згідно з документом, з 10 вересня 2020 року в місцях масового скупчення людей (паломництва) в Умані буде встановлено тимчасові пункти моніторингу та контролю за дотриманням правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно протиепідемічних правил і норм.

Зокрема, пункти моніторингу розташовуватимуться в таких місцях:

перехрестя вулиць Садова – Пушкіна;

перехрестя вулиць Пушкіна – Комарницького;

перехрестя вулиць Пушкіна – Челюскінців;

перехрестя вулиць Косинки Григорія – Челюскінців;

перехрестя вулиці Демуцького – провулку Проїзжого.

Рішення сесії міськради Умані (Facebook Олександр Цебрій)

Зі свого боку головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що нині ситуація із паломництвом до Умані хасидів контрольована. Напередодні він відвідав у місті могильний комплекс Раббі Нахмана, а також їдальню, створену на гроші американського мецената, в якій будуть харчуватися хасиди.

"Ми оцінили ситуацію на місці, щоб прописати правильні норми, яких необхідно дотримуватися", – сказав Ляшко у коментарі Telegram-каналу PavlovskyNews.

Повідомлення мера Умані (Facebook Олександр Цебрій)

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні значно обмежили паломництво хасидів до Умані на святкування Рош га-Шана, який у 2020 році відзначається з 18 по 20 вересня.