В Умані на час паломництва хасидів встановлять пункти контролю за карантином
В Умані Черкаської області встановлять пункти моніторингу в районі паломництва хасидів, які щороку прибувають сюди на святкування Рош га-Шана. Так влада вирішила захистити містян від коронавірусної хвороби.
Відповідне рішення депутати ухвалили на сесії міської ради 3 вересня. Про це у Facebook повідомив мер Умані Олександр Цебрій.
"Сьогодні на позачерговій сесії депутатами УМР було ухвалено надважливе рішення! "Про захист населення м. Умань від гострої респіраторної хвороби COVID-19 та посилення протиепідемічних заходів на території міста", – написав він.
Згідно з документом, з 10 вересня 2020 року в місцях масового скупчення людей (паломництва) в Умані буде встановлено тимчасові пункти моніторингу та контролю за дотриманням правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно протиепідемічних правил і норм.
Зокрема, пункти моніторингу розташовуватимуться в таких місцях:
перехрестя вулиць Садова – Пушкіна;
перехрестя вулиць Пушкіна – Комарницького;
перехрестя вулиць Пушкіна – Челюскінців;
перехрестя вулиць Косинки Григорія – Челюскінців;
перехрестя вулиці Демуцького – провулку Проїзжого.
Зі свого боку головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що нині ситуація із паломництвом до Умані хасидів контрольована. Напередодні він відвідав у місті могильний комплекс Раббі Нахмана, а також їдальню, створену на гроші американського мецената, в якій будуть харчуватися хасиди.
"Ми оцінили ситуацію на місці, щоб прописати правильні норми, яких необхідно дотримуватися", – сказав Ляшко у коментарі Telegram-каналу PavlovskyNews.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні значно обмежили паломництво хасидів до Умані на святкування Рош га-Шана, який у 2020 році відзначається з 18 по 20 вересня.