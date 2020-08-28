В Умані місцеві мешканці влаштували сутичку з хасидами. Відео конфлікту

В ніч проти 28 серпня у місті Умань на Черкащині трапився конфлікт між місцевими жителями та хасидами, які приїхали зустрічати єврейський Новий рік Рош га-Шана.

Відео інциденту оприлюднив на своїй сторінці у Facebook депутат Уманської районної ради Сергій Алексеєв. "Нічний штурм "туристами" Умані", – підписав він кадри (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Втім, як з'ясувалося, причиною сутички став не антисемітизм і заборона на в'їзд хасидам через карантин, а побутовий конфлікт на фінансовому ґрунті. Як пише "Суспільне", представник Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана пояснив, що біля будинку, у якому мешкають місцеві жителі, хасиди почали будувати синагогу. Через це у сусідній споруді почали з’являтися тріщини.

За словами джерела, хасиди нібито дали гроші на ремонт, однак жителі будинку попросили ще – вони буцімто хочуть, аби єврейська релігійна громада викупила їхній будинок за $1 мільйон, і погрожують, що тільки так вдасться залагодити конфлікт. Втім представник фонду хасидів вважає зазначену суму завеликою. Підсумовуючи, він наголосив, що в результаті конфлікту ніхто не постраждав.

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