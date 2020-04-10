В "Укрзалізниці" після скандалу з паперовими масками почалися розбірки: ганебні засоби захисту наказали сховати

Працівників локомотивного депо "Укрзалізниці" в Кременчуці залякали, наказавши заховати паперові маски, через які розгорівся скандал.

Про це ефірі телеканалу ZIK повідомила журналістка, яка поспілкувалася з місцевими робітниками.

Відзначається, що керівник депо від коментарів відмовився, і був незадоволений появою ЗМІ.

Паперові маски

"Спробую поспілкуватися з іншими співробітниками депо, але з огляду на те, що люди бояться втратити роботу. Оскільки ми знаємо, що зараз в депо залишилася тільки одна така паперова маска. Всім наказали їх заховати. Тому люди тут працюють в такому страху", – розповіла кореспондентка .

Нагадаємо, що працівникам локомотивного депо на Полтавщині видали замість реальних засобів захисту в умовах пандемії саморобні "маски" з паперових серветок.

Додамо, що OBOZREVATEL опублікував ексклюзивний матеріал, де розібрався в деталях скандалу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-інфекціоніст пояснив, що саморобні маски з серветок і канцелярських гумок, які роздали співробітникам "Укрзалізниці, не захистять від коронавірусу.