В Укргідрометцентрі уточнили прогноз погоди на понеділок

Погода в Україні у понеділок, 21 грудня, буде похмурою, в деяких областях піде сніг.

Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру. Згідно з прогнозом, місцями на дорогах країни може утворитися ожеледиця (щоб подивитися всі карти погоди, доскрольте сторінку до кінця).

У всіх областях, крім східних, очікується туман (видимість 200-500 м), оголошено І небезпеки, жовтий.

Попередження про туман в Україні. Укргідрометцентр

Невеликий сніг піде в південно-західних областях. На решті території без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 морозу до 1 тепла, на сході і заході місцями до -3.

Удень прогнозують також від 1 градуса морозу до 1 тепла, в західних областях місцями +2 +4, а на сході до 4 морозу.

Погода у Києві в понеділок також буде похмурою, вдень і вночі від 0 до 2 тепла.

Прогноз погоди в Україні на 21 грудня. Укргідрометцентр

Зазначимо, що, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці за весь час метеорологічних спостережень тепліше всього 21 грудня було в 2015 році – 10,5 градусів, а найхолодніше у 1927-му – 20,8 морозу.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше синоптикиня Наталія Діденко попередила про похолодання в Україні з 22 грудня.