В "Укргентеху" виправдалися за скандал із "китайськими" тестами на коронавірус

Віталій Тисячний Суспільство 11:28, 13.05.2020 Оновлено: 12:12, 13.05.2020

Фірма-виробник вітчизняних тестів на коронавірус "Укргентех", яку звинуватили в закупівлі гуманітарного вантажу з Китаю, заявила, що тести були виготовлені в Україні.

Як повідомив представник компанії в коментарі OBOZREVATEL, ПРЦ-системи є власністю фірми, а не частиною китайської "гуманітарки".

"Я читав публікації в ЗМІ й можу сказати, що тести не є частиною гуманітарного вантажу та не привезені з Китаю. Вони були створені у нас, я готовий відправити вам документацію", – пояснили в "Укргентеху", а також пообіцяли незабаром надати докази.

Нагадаємо, раніше в Telegram-каналі "Джокер" були опубліковані документи, у яких сказано, що компанія "Укргентех" отримала як гуманітарний вантаж "за дипломатичними каналами" шість коробок реагентів для тестів завважки 320 кг. У мережі стверджують, що фірма не просто закупила їх як комерційна структура, а саме отримала як "гуманітарку".

Як зазначають розслідувачі програми "Стоп корупції", цю благодійну допомогу з-за кордону лікарні зараз змушені купувати за власні гроші.

Ексклюзивні деталі скандалу з тестами на коронавірус читайте найближчим часом на OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналісти дізналися, що керівництво ОПУ в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю.

  • Операція отримала назву "Баум" – на честь бізнесмена Бориса Баума, претендента на посаду голови нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні. Саме він стоїть за цими схемами разом із Кирилом Тимошенком, заступником керівника Офісу президента України.

  • Пізніше журналістка Світлана Крюкова повідомила, що Баум отримав українське громадянство завдяки Тимошенку.

  • У мережі опубліковані документи про гуманітарні рейси з Китаю в Україну, частина товарів у яких виявилася комерційного призначення. Але таке перевезення не може здійснюватися дипломатичними каналами.

  • Публікації про спекулятивні угоди Офісу президента, на нашу думку, стали причиною найбільшої в історії OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцію.

  • У розпал атаки новоспечений власник українського паспорта Баум написав повідомлення та переказав "вітання" голові редакційної ради OBOZREVATEL Михайлу Бродському. Це можна сприйняти як його розправу за публікацію викривальних матеріалів.

  • Що стосується Кирила Тимошенка, то про його причетність заявив і альтернативний Telegram-канал "Темний лицар". На кібератаки заступник голови ОПУ нібито витратив особисті гроші.

  • 2 травня кіберполіція України прийняла заяву редакції про найсильнішу хакерську атаку за весь час існування видання.

  • 4 травня на закритій зустрічі зі ЗМІ Тимошенко виправдав Баума, заявивши, що він належить до групи людей при ОПУ, що бореться з епідемією COVID-19 в Україні. Російський бізнесмен нібито працює на волонтерських засадах.

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