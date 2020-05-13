В "Укргентеху" виправдалися за скандал із "китайськими" тестами на коронавірус

Фірма-виробник вітчизняних тестів на коронавірус "Укргентех", яку звинуватили в закупівлі гуманітарного вантажу з Китаю, заявила, що тести були виготовлені в Україні.

Як повідомив представник компанії в коментарі OBOZREVATEL, ПРЦ-системи є власністю фірми, а не частиною китайської "гуманітарки".

"Я читав публікації в ЗМІ й можу сказати, що тести не є частиною гуманітарного вантажу та не привезені з Китаю. Вони були створені у нас, я готовий відправити вам документацію", – пояснили в "Укргентеху", а також пообіцяли незабаром надати докази.

Нагадаємо, раніше в Telegram-каналі "Джокер" були опубліковані документи, у яких сказано, що компанія "Укргентех" отримала як гуманітарний вантаж "за дипломатичними каналами" шість коробок реагентів для тестів завважки 320 кг. У мережі стверджують, що фірма не просто закупила їх як комерційна структура, а саме отримала як "гуманітарку".

Як зазначають розслідувачі програми "Стоп корупції", цю благодійну допомогу з-за кордону лікарні зараз змушені купувати за власні гроші.

Ексклюзивні деталі скандалу з тестами на коронавірус читайте найближчим часом на OBOZREVATEL.

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