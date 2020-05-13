В "Укргентеху" виправдалися за скандал із "китайськими" тестами на коронавірус

Фірма-виробник вітчизняних тестів на коронавірус "Укргентех", яку звинуватили в закупівлі гуманітарного вантажу з Китаю, заявила, що тести були виготовлені в Україні.
Як повідомив представник компанії в коментарі OBOZREVATEL, ПРЦ-системи є власністю фірми, а не частиною китайської "гуманітарки".
"Я читав публікації в ЗМІ й можу сказати, що тести не є частиною гуманітарного вантажу та не привезені з Китаю. Вони були створені у нас, я готовий відправити вам документацію", – пояснили в "Укргентеху", а також пообіцяли незабаром надати докази.
Нагадаємо, раніше в Telegram-каналі "Джокер" були опубліковані документи, у яких сказано, що компанія "Укргентех" отримала як гуманітарний вантаж "за дипломатичними каналами" шість коробок реагентів для тестів завважки 320 кг. У мережі стверджують, що фірма не просто закупила їх як комерційна структура, а саме отримала як "гуманітарку".
Як зазначають розслідувачі програми "Стоп корупції", цю благодійну допомогу з-за кордону лікарні зараз змушені купувати за власні гроші.
Ексклюзивні деталі скандалу з тестами на коронавірус читайте найближчим часом на OBOZREVATEL.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти дізналися, що керівництво ОПУ в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю.
Операція отримала назву "Баум" – на честь бізнесмена Бориса Баума, претендента на посаду голови нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні. Саме він стоїть за цими схемами разом із Кирилом Тимошенком, заступником керівника Офісу президента України.
Пізніше журналістка Світлана Крюкова повідомила, що Баум отримав українське громадянство завдяки Тимошенку.
У мережі опубліковані документи про гуманітарні рейси з Китаю в Україну, частина товарів у яких виявилася комерційного призначення. Але таке перевезення не може здійснюватися дипломатичними каналами.
Публікації про спекулятивні угоди Офісу президента, на нашу думку, стали причиною найбільшої в історії OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцію.
У розпал атаки новоспечений власник українського паспорта Баум написав повідомлення та переказав "вітання" голові редакційної ради OBOZREVATEL Михайлу Бродському. Це можна сприйняти як його розправу за публікацію викривальних матеріалів.
Що стосується Кирила Тимошенка, то про його причетність заявив і альтернативний Telegram-канал "Темний лицар". На кібератаки заступник голови ОПУ нібито витратив особисті гроші.
2 травня кіберполіція України прийняла заяву редакції про найсильнішу хакерську атаку за весь час існування видання.
4 травня на закритій зустрічі зі ЗМІ Тимошенко виправдав Баума, заявивши, що він належить до групи людей при ОПУ, що бореться з епідемією COVID-19 в Україні. Російський бізнесмен нібито працює на волонтерських засадах.
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