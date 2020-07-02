В Укргазбанку надали перший доступний кредит на житло в Одесі. Фото щасливих власників

У четвер, 2 липня, стартувала всеукраїнська програма доступних кредитів на житло під 8,8% від АБ Укргазбанк. Першою його отримала молода родина з смт. Великодолинське Одеської області.

Про це у своєму Facebook повідомив голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко, опублікувавши фото щасливих власників нової квартири в Одесі.

"Саме для таких історій ми з колегами і створюємо нові програми. І тепер вона доступна для наших клієнтів в усіх куточках України. Власний внесок при цьому складає 30%, максимальний термін кредитування - 20 років", – зазначив Шевченко.

Facebook Кирила Шевченка

"У цьому – дуже важлива соціальна місія нашого банку, яка збігається з бажанням уряду – забезпечити власним житлом якомога більше українських родин. Дякую колегам із Одеської дирекції за чудову роботу – сьогодні ви перетворили мрію у реальність!" – додав він.

В Укргазбанку видали перший кредит на житло Facebook Кирила Шевченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ідея Банк роздає кредити для бізнесу з унікальними умовами: протягом перших трьох місяців клієнти платитимуть тільки комісію за видачу та використання коштів, без погашення тіла кредиту.