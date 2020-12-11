В Укравтодорі відзвітували про відремонтовані дороги на гірськолижних курортах

Традиційні місця сили лижників та сноубордистів – українські Карпати – вже готуються приймати туристів. У 2020 році Укравтодор відновив основні траси, що ведуть до зимових курортів, менш відомих та розкручених ніж Буковель.

Які дороги на популярних курортах відремонтували в 2020 році, читайте далі.

Цього року основним дорожнім об’єктом у Карпатах є відремонтована Н- 09 Мукачеве – Рахів – Івано-Франківськ – Львів. Олександр Кубраков, Голова Укравтодору назвав її флагманським маршрутом для всієї Західної України. Майже 440 кілометрів сполучають три області – Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську.

Ділянку дороги в останній у 2020 році відновили майже повністю – у верхньому шарі 140 км із 209. Тепер проїзд по Н-09 через Яблуницький перевал – це суцільний захват та вау! – кажуть самі водії. У планах дорожників, облаштувати місця для відпочинку, щоб було де безпечно робити красиві фото.

Відремонтована Н-09 Мукачеве – Рахів – Івано-Франківськ – Львів веде також до одного з головних гірськолижних об’єктів Закарпаття – гори Драгобрат. Доїхати до неї можна від селища Ясіня, що розташоване просто на Н-09, ділянка від перевалу повністю відновлена. За досвідом бувалих, якщо жити в Ясінях, то по хорошій дорозі можна їздити або на Буковель, або на Драгобрат. Але будьте готові – на саму гору дороги немає: або треба йти пішки, або вас завезуть на "всюдиході".

Драгобрат, звісно, не конкурент розвинутому та пишному Буковелю, але і тут є свої переваги. Головним чином, сніг. Він тут тільки природній, штучного не буває. І тут або пан, або пропав – або на Драгобраті снігу багато – він випадає рано і сходить пізно, або взагалі немає.

У традиційному для зимових видів активного відпочинку Прикарпатті основним курортом все ж залишається Буковель. Доїхати до комплексу готелів, ресторанів та трас від обласного Івано-Франківська можна по Т-09-06 Івано-Франківськ – Надвірна, яку теж відремонтували. А далі по тій же Н-09, в Івано-Франківській області її покриття оновили у двох районах.

Капітально відремонтована та розчищена дорога йде через мальовничі Яремче, Микуличин, Татарів. Тут можна платити за житло у рази дешевше, харчуватися та розважатися, а кататися їздити до Буковелю.

У 2020 році дорожники відремонтували дорогу Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський, якою можна дістатися до сабид і схилів у Верховинському та Косівському районах Прикарпаття. Приміром, траси є у Ворохті, Верховині, де якщо не на лижах та сноубордах, то на санках і тьюбінгах можно сміливо кататися всією родиною.

Комфортна транспортна інфраструктура, яку активно відновлювали в останні роки, дозволяє обрати у Прикарпатті і траси, і житло, і розваги на різний смак та можливості. Великий вибір схилів та розваг чекає також і на любителів лиж та сноубордів у Закарпатті. Трасу Т-07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір’я повністю зробили у 2020 році, а це означає, що відновлене покриття, дорожній одяг, бар’єрне огородження та

знаки, а також експлуатація на вищому рівні. При чому у прямому сенсі – Т-07-18 найвисокогірніша дорога в Україні, більшість кілометрів прокладені на відмітці вище 500 метрів над рівнем моря.

Траса проходить через Воловець, Подобовець, Пилипець, Ізки – всі населені пункти живуть з туристів – тут і садиби, і лижні схили для катання, і вся необхідна для відпочинку інфраструктура – ресторани, колиби, чани, прокат спорядження.

Ще одне місце сили лижників та сноубордистів – Буковинські Карпати. Місце не менш дивовижне, хоча і менш розкручене. Для любителів зимових видів спорту у Чернівецькій області є гірськолижний комплекс "Мигово", на Вижниччині. Від обласного центру до Мигова – 57,5 км, це година часу їзди на машині. Знайдіть на мапі дорогу Р-62 Чернівці – Сторожинець – Вижниця і через GPS-навігатор сплануйте маршрут. Проїзд дорогою у категорії "їхати можна", у 2021 році її планують відремонтувати.

Приємно вражає зимова експлуатація гірських ділянок у всіх західних областях – всі маршрути розчищені та посипані.

За останні два роки завдяки державній програмі Велике будівництво якісною транспортною інфраструктурою поєднані всі обласні центри на Західній України: Івано-Франківськ, Львів, Ужгород, Чернівці, Тернопіль. Це означає пожвавлення економіки, співробітництва, розвитку галузей, зокрема туристичної. За таких умов внутрішній туризм у часи коронакризи та закритих кордонів має шанс стати потужним джерелом наповнення бюджетів місцевих рівнів.