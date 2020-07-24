В Україну знову увірвуться грози: синоптики уточнили погоду в Україні на суботу

Кирило Лютий Суспільство 21:45, 24.07.2020 Оновлено: 21:52, 24.07.2020

У суботу, 25 липня, в Україну повернуться дощі з грозами, проте температури залишаться високими.

Як ідеться в прогнозі Українського гідрометцентру, опади охоплять усі західні регіони, а також Житомирську, Вінницьку і Київську області. Однак тепло в цих районах збережеться: від 25 до 28 градусів.

В інших областях буде сухо. У центрі і на півночі повітря прогріється до 29 градусів. На сході і півдні буде ще тепліше, до +31.

Прогноз погоди в Україні на суботу, 25 липня

Як писав OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, серпень в Україні буде спекотним з мінімальною кількістю опадів у першій половині місяця.

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