В Україну знову прийде шторм: захід заллє, а центру й півдню загрожують пожежі

У п'ятницю, 3 липня, в Україні очікується серйозне погіршення погодних умов. Передусім це стосується західних, центральних та південних областей.

У зв'язку із цим на сайті Укргідрометцентру оголосили про особливі рівні небезпеки у цих регіонах. Так, на заході країни очікуються грози, а в окремих районах навіть град та шквали 15-20 м/с.

Крім того, мешканців Закарпаття, Карпат та Прикарпаття попередили про значні дощі, у зв'язку із чим у цих місцевостях оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Водночас у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Україні очікується суттєве погіршення погодних умов Сайт Укргідрометцентру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в управлінні ДСНС України попередили, що на початку липня через сильні дощі в деяких областях очікується підвищення рівнів води в річках. За даними рятувальників, це може призвести до затоплення угідь та доріг.