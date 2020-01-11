До України знову йдуть сніг із дощем: свіжий прогноз на 11 січня

В Україні в суботу, 11 січня, знову очікуються сніг з дощем майже по всій території, крім Закарпатської, Чернівецької та південних областей.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на півночі вдень синоптики прогнозують 2-4 градуси тепла, а вночі 0-2.

Новини Українців попередили про різке погіршання погоди

Погода в Україні Ілюстрація

На території південних, центральних і західних областей вдень очікується 3-5 градусів тепла, а вночі 0-2. На сході прогнозують вночі та вдень 0-2 градуса тепла.

У Києві 11 січня синоптики також прогнозують сніг із дощем. Температура повітря вдень підвищиться до 3-5 градусів тепла, а вночі – 0-2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами метеорологів, у 2020 році в Україні погіршиться погода, тому за прогнозом очікується більше ураганів і повеней.

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