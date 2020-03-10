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10 березня • оновлено в 18:22
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В Україну завезуть тести на коронавірус: озвучені терміни і ціна

1.5т
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Поставки в Україну експрес-тестів на коронавірус очікуються 16-17 березня.

Про це на брифінгу в Києві у вівторок, 10 березня, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Швидкі тести після поставки можна буде купити в аптеці. Один буде коштувати близько 300 грн", – повідомив він.

Також очікується поставка 50 тест-систем, на кожній з яких можна буде досліджувати 100 зразків.

За його словами, в найближчі дні планується поставка тест-систем в лабораторії по регіонах.

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом 10 березня в світі зафіксовано вже понад 113 тисяч хворих китайським коронавірусом, померли більше 4000 чоловік.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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