В Україну завезуть тести на коронавірус: озвучені терміни і ціна

Поставки в Україну експрес-тестів на коронавірус очікуються 16-17 березня.

Про це на брифінгу в Києві у вівторок, 10 березня, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Швидкі тести після поставки можна буде купити в аптеці. Один буде коштувати близько 300 грн", – повідомив він.

Також очікується поставка 50 тест-систем, на кожній з яких можна буде досліджувати 100 зразків.

За його словами, в найближчі дні планується поставка тест-систем в лабораторії по регіонах.

Віктор Ляшко

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом 10 березня в світі зафіксовано вже понад 113 тисяч хворих китайським коронавірусом, померли більше 4000 чоловік.

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