В Україну завезуть "фуфломіцін" проти COVID-19: названі автори законопроєкту

Тимур Григоренко Суспільство 10:56, 23.04.2020 Оновлено: 10:57, 23.04.2020

У Верховній Раді готують законопроєкт, який дозволить ввозити в Україну непотрібні медикаменти ("фуфломіцін"), нібито для лікування коронавірусу.

Проєкт закону розроблений комітетом Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, йдеться в статті на OBOZREVATEL.

Авторами документа виступили глава комітету Михайло Радуцький і члени комітету Ольга Стефанишина та Олександра Устинова.

Лікування коронавірусу

У публікації йдеться, що законопроєкт, швидше за все, створюється в інтересах фармацевтичного олігарха Бориса Литовського. Згідно з текстом документа, в разі прийняття закону держава позбавляється контролю за обігом лікарських засобів.

"Фактично мова йде про право ввозити і виробляти що завгодно під виглядом "ліків від коронавірусу" та не нести за це відповідальності. Після прийняття законопроєкту в Україні без жодного контролю можна буде ввозити партії низькоякісних препаратів з країн третього світу, і продавати їх як вироблені в українських аптеках до лікарень і поліклінік за їх запитом. Оскільки вакцини або ліків з доведеною ефективністю проти коронавируса немає, то продавати в українські лікарні можна що завгодно", – йдеться в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почалися випробування вітчизняних ліків проти коронавірусу.

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