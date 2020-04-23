В Україну завезуть "фуфломіцін" проти COVID-19: названі автори законопроєкту

У Верховній Раді готують законопроєкт, який дозволить ввозити в Україну непотрібні медикаменти ("фуфломіцін"), нібито для лікування коронавірусу.

Проєкт закону розроблений комітетом Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, йдеться в статті на OBOZREVATEL.

Авторами документа виступили глава комітету Михайло Радуцький і члени комітету Ольга Стефанишина та Олександра Устинова.

Лікування коронавірусу

У публікації йдеться, що законопроєкт, швидше за все, створюється в інтересах фармацевтичного олігарха Бориса Литовського. Згідно з текстом документа, в разі прийняття закону держава позбавляється контролю за обігом лікарських засобів.

"Фактично мова йде про право ввозити і виробляти що завгодно під виглядом "ліків від коронавірусу" та не нести за це відповідальності. Після прийняття законопроєкту в Україні без жодного контролю можна буде ввозити партії низькоякісних препаратів з країн третього світу, і продавати їх як вироблені в українських аптеках до лікарень і поліклінік за їх запитом. Оскільки вакцини або ліків з доведеною ефективністю проти коронавируса немає, то продавати в українські лікарні можна що завгодно", – йдеться в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почалися випробування вітчизняних ліків проти коронавірусу.