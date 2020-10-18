В Україну зайде антициклон Otmar: синоптикиня дала точний прогноз на понеділок
Антициклон "виштовхне" з території України недавні дощі і навіть гірські снігопади
Атмосферний фронт усе ж зачепить північну частину країни
У Києві понеділок буде сухим, навіть сонячним
У понеділок, 19 жовтня, в Україні очікується антициклон Otmar.
Як повідомила в Telegram народний синоптик Наталка Діденко, антициклон "виштовхає" з території країни нещодавні дощі і навіть гірські снігопади.
Суттєві опади не очікуються. Проте атмосферний фронт усе ж зачепить північну частину, тому невеликі дощі можуть спостерігатися вздовж смуги від західних областей через Черкащину, Полтавщину до Сумщини і трохи Харківщини.
Вітер буде з північного заходу.
"Температура повітря вже нагадує про те, що осінь – не останній прохолодний цьогорічний сезон, температура знижується", – зазначила синоптикиня.
Максимально в Україні передбачається +9…+13 градусів, на південному сході та у південній частині +13…+17 градусів.
У нічні години ймовірні подекуди заморозки, особливо там, де будуть прояснення, безхмарна погода. Також Діденко попередила про туман на дорогах.
У Києві понеділок буде сухим, навіть сонячним, проте холодним, вночі +3…+6 градусів, вдень +9…+10 градусів. А в четвер-п'ятницю в столиці потеплішає до +16 градусів.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.