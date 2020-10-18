В Україну зайде антициклон Otmar: синоптикиня дала точний прогноз на понеділок

У понеділок, 19 жовтня, в Україні очікується антициклон Otmar.

Як повідомила в Telegram народний синоптик Наталка Діденко, антициклон "виштовхає" з території країни нещодавні дощі і навіть гірські снігопади.

Суттєві опади не очікуються. Проте атмосферний фронт усе ж зачепить північну частину, тому невеликі дощі можуть спостерігатися вздовж смуги від західних областей через Черкащину, Полтавщину до Сумщини і трохи Харківщини.

Вітер буде з північного заходу.

"Температура повітря вже нагадує про те, що осінь – не останній прохолодний цьогорічний сезон, температура знижується", – зазначила синоптикиня.

Максимально в Україні передбачається +9…+13 градусів, на південному сході та у південній частині +13…+17 градусів.

У нічні години ймовірні подекуди заморозки, особливо там, де будуть прояснення, безхмарна погода. Також Діденко попередила про туман на дорогах.

У Києві понеділок буде сухим, навіть сонячним, проте холодним, вночі +3…+6 градусів, вдень +9…+10 градусів. А в четвер-п'ятницю в столиці потеплішає до +16 градусів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.