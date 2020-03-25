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25 березня • оновлено в 20:39
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В Україну з Польщі приїдуть понад 1200 громадян

4.4т
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У середу, 25 березня, під час карантину через коронавірус COVID-19, понад 1200 громадян повернуться до України потягами з Польщі.

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Про це розповів посол України в Польщі Андрій Дещиця в ефірі одного із телеканалів, написало інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна". Він відзначив, що охочих виїхати з Польщі до України "досить багато".

"Сьогодні виїхало цими двома потягами понад 1200 осіб. Це ті особи, які можуть купити квитки через онлайн-реєстрацію і через сайт "Укрзалізниці", попередньо завчасно звернувшись до посольства про те, що вони хочуть виїхати з Польщі", – пояснив дипломат.

В Україну з Польщі приїдуть понад 1200 громадян. Ілюстрація

В Україну з Польщі приїдуть понад 1200 громадян. Ілюстрація

"Таких потягів ми відправили вже десять. Це близько 600 пасажирів у кожному потязі. Тож понад 6 тис. осіб виїхали до України", – підкреслив він.

За словами Дещиці, багато хто не може скористатися такими потягами через обмежену кількість місць. Він відзначив, що через це для таких людей найкращим способом повернутися до України буде піший перехід через пункт пропуску "Медика-Шегині", проте наразі він закритий.

В Україну з Польщі приїдуть понад 1200 громадян

В Україну з Польщі приїдуть понад 1200 громадян

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Центральний залізничний вокзал Києва 23 березня близько 17:00 прибув потяг із Риги, в якому могли перебувати хворі на коронавірус люди. Його одразу оточила поліція й автобуси з водіями в захисних костюмах.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
та ну на.х
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Мир Миру
Мир Миру
Ласкаво просимо додому. Для прибуваючих має бути організовано обов"язкове тестування з ізоляцією до отримання результатів. Виходу немає.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ну шо, зато население Украины резко выpaстет. Демографический в3рыв, епте!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Бобровский Виталий, И уже с наследственными долгами
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1
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Кристина Cтефанова, у них будут дети, хоть дурные зато много.
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2
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