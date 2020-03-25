У середу, 25 березня, під час карантину через коронавірус COVID-19, понад 1200 громадян повернуться до України потягами з Польщі.

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Про це розповів посол України в Польщі Андрій Дещиця в ефірі одного із телеканалів, написало інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна". Він відзначив, що охочих виїхати з Польщі до України "досить багато".

"Сьогодні виїхало цими двома потягами понад 1200 осіб. Це ті особи, які можуть купити квитки через онлайн-реєстрацію і через сайт "Укрзалізниці", попередньо завчасно звернувшись до посольства про те, що вони хочуть виїхати з Польщі", – пояснив дипломат.

В Україну з Польщі приїдуть понад 1200 громадян. Ілюстрація

"Таких потягів ми відправили вже десять. Це близько 600 пасажирів у кожному потязі. Тож понад 6 тис. осіб виїхали до України", – підкреслив він.

За словами Дещиці, багато хто не може скористатися такими потягами через обмежену кількість місць. Він відзначив, що через це для таких людей найкращим способом повернутися до України буде піший перехід через пункт пропуску "Медика-Шегині", проте наразі він закритий.

В Україну з Польщі приїдуть понад 1200 громадян

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Центральний залізничний вокзал Києва 23 березня близько 17:00 прибув потяг із Риги, в якому могли перебувати хворі на коронавірус люди. Його одразу оточила поліція й автобуси з водіями в захисних костюмах.

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