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В Україну ввірветься різке потепління: з'явився свіжий прогноз погоди

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В кінці наступного тижня Україну чекає істотне потепління та припинення опадів.

Так, дані Укргідрометцентру свідчать про те, що, зокрема, у західних областях починаючи з 14 і до 17 січня йтиме сніг та мокрий сніг, який перед вихідними закінчиться.

У понеділок, 14 січня, середня денна температура по країні буде тримаються на позначках від -1 до +1 градуса. Найтеплішим виявиться західний регіон — там прогнозують від 0 до +2 (у Закарпатській області до +3) градусів.

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Максимально низькою температура буде в центральному і східному регіоні. Вночі термометр покаже від -5 до -7 градусів.

Сніг (на заході та півдні мокрий сніг і сніг із дощем) пройде на всій території країни.

В Україну ввірветься різке потепління: з'явився свіжий прогноз погоди

У вівторок, 15 січня, температура порівняно з попереднім днем трохи опуститься. Опади очікуються на заході та сході, в інших областях сухо.

У середньому по Україні очікується від -2 до -4 вдень і від -6 до -8 градусів вночі. У Сумській області буде найнижча температура - від -3 до -5 у світлу пору доби, а вночі від -8 до -10 градусів.

В Україну ввірветься різке потепління: з'явився свіжий прогноз погоди
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Середа, 16 січня, без опадів пройде лише в частині центральних і південних регіонів країни. На заході прогнозують мокрий сніг, а в Донецькій і Луганській областях — сніг.

Температура повітря збережеться на рівні попереднього дня, лише на заході України потеплішає на 1-2 градуси.

В Україну ввірветься різке потепління: з'явився свіжий прогноз погоди

У четвер, 17 січня, синоптики прогнозують невелике потепління по всій Україні. Середня температура вдень складе від -1 до +1, вночі від -5 до -7 градусів.

Опади прогнозують у західних, а також Київській, Чернігівській, Сумській областях.

В Україну ввірветься різке потепління: з'явився свіжий прогноз погоди
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У п'ятницю, 18 січня, в Україні хмарно з проясненнями, сухо (мокрий сніг можливий на Закарпатті). Нічна температура різко підвищиться, її середній показник по країні зрівняється з денним — від -1 до +1 градуса.

Найтеплішими будуть Херсонська область і Крим — вдень від 3 до 5 градусів вище нуля.

В Україну ввірветься різке потепління: з'явився свіжий прогноз погоди
В Україну ввірветься різке потепління: з'явився свіжий прогноз погоди

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Народні синоптики спрогнозували погоду на 2019 й рік. У кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.

  • Водночас синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною всьому ефект Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
погодаУкргідрометцентр
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Так это похолодание на остальной территории
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Smallwille JorEl, хуже, это возможные наводнения, особенно в Карпатах, где вырублены леса, сдерживающие снег от резкого таяния и наполнения водой рек.
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