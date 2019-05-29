В Україну відправили 9 затриманих моряків

В Україну повертаються ще 9 моряків із танкера Sea Shark, який взимку був затриманий Збройними силами Єгипту.

Начальник консульського управління забезпечення Міністерства закордонних справ Василь Кирилич у Twitter повідомив, що дипломати працюють над поверненням усіх українців.

"День закінчується відповіддю на питання, коли повернуться додому інші, 9 українських моряків Sea Shark: виліт 29.05", – написав Кирилич.

У вівторок, 28 травня, в Україну повернулися ще п'ять моряків із затриманого в Єгипті танкера.

В Україну повертаються ще 9 моряків twitter.com/VasylKyrylych

В Україну повертаються ще 9 моряків twitter.com/VasylKyrylych

День закінчується відповіддю на запитання, коли повернутися додому решта, 9 українських моряків Sea Shark: віліт 29.05. Працюємо, аби здобудуть подібні ВІДПОВІДІ у справах для усіх українських моряків, затриманого за кордоном. pic.twitter.com/p7J4Whgd8d - Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 29 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, екіпаж танкера складався з 31 людини: 17 громадян України, 2 моряка з Криму, один азербайджанець і 11 осіб із Філіппін, Шрі-Ланки та Індії.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!