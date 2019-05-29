ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

В Україну відправили 9 затриманих моряків

6.3тЧитати матеріал російською

В Україну повертаються ще 9 моряків із танкера Sea Shark, який взимку був затриманий Збройними силами Єгипту.

Начальник консульського управління забезпечення Міністерства закордонних справ Василь Кирилич у Twitter повідомив, що дипломати працюють над поверненням усіх українців.

"День закінчується відповіддю на питання, коли повернуться додому інші, 9 українських моряків Sea Shark: виліт 29.05", – написав Кирилич.

Новини
Захоплення українських моряків у Керченській протоці: опублікований повний список винних росіян

У вівторок, 28 травня, в Україну повернулися ще п'ять моряків із затриманого в Єгипті танкера.

В Україну повертаються ще 9 моряків

В Україну повертаються ще 9 моряків

twitter.com/VasylKyrylych

В Україну повертаються ще 9 моряків

В Україну повертаються ще 9 моряків

twitter.com/VasylKyrylych

Як повідомляв OBOZREVATEL, екіпаж танкера складався з 31 людини: 17 громадян України, 2 моряка з Криму, один азербайджанець і 11 осіб із Філіппін, Шрі-Ланки та Індії.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Теги
полонені морякиМіністерство закордонних справ України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

op-