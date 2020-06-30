В Україну ввірвуться циклони: синоптикиня дала прогноз на перший день липня

У середу, 1 липня, Україну накриють циклони, які принесуть на її територію з півночі Європи дощі з грозами, а також шквалами та градом.

Таким прогнозом на початок другого місяця літа поділилася синоптикиня Наталія Діденко. На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала карти щодо метеоситуації в країні.

За її словами, насамперед циклони Thekla і два Sylvia своїми фронтами зачіпатимуть південніші регіони нашої країни.

Зокрема, липень розпочнеться короткочасними дощами у східних областях, подекуди – у Криму, опади пройдуть через Дніпро з районами до Запоріжжя. Також окремі дощі ймовірні на заході та півночі України.

Погоду в Україні 1 липня зумовлять циклони з півночі Європи (Facebook Наталії Діденко)

"Оскільки цей фронт холодний, то в середу в його тилу пошириться, хоча й тимчасово, свіжіше повітря", – пояснила синоптикиня.

Зокрема, 1 липня протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть +24… +28 градусів. А на півдні та на південному сході спека все ще втримається – до +33 градусів.

Карта дощів в Україні 1 липня (Facebook Наталії Діденко)

Натомість у Києві спека трохи осяде, у столиці в середу максимально очікується +25… +27 градусів, але без значних опадів.

"Надалі буде спекотно, а за дощами та грозами будемо стежити разом", – підкреслила Діденко.

Прогноз синоптикині (Facebook Наталії Діденко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики обіцяють спекотну і дощову погоду в липні 2020 року в Україні.