В Україну ввірвуться циклони: синоптикиня дала прогноз на перший день липня
У середу, 1 липня, Україну накриють циклони, які принесуть на її територію з півночі Європи дощі з грозами, а також шквалами та градом.
Таким прогнозом на початок другого місяця літа поділилася синоптикиня Наталія Діденко. На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала карти щодо метеоситуації в країні.
За її словами, насамперед циклони Thekla і два Sylvia своїми фронтами зачіпатимуть південніші регіони нашої країни.
Зокрема, липень розпочнеться короткочасними дощами у східних областях, подекуди – у Криму, опади пройдуть через Дніпро з районами до Запоріжжя. Також окремі дощі ймовірні на заході та півночі України.
"Оскільки цей фронт холодний, то в середу в його тилу пошириться, хоча й тимчасово, свіжіше повітря", – пояснила синоптикиня.
Зокрема, 1 липня протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть +24… +28 градусів. А на півдні та на південному сході спека все ще втримається – до +33 градусів.
Натомість у Києві спека трохи осяде, у столиці в середу максимально очікується +25… +27 градусів, але без значних опадів.
"Надалі буде спекотно, а за дощами та грозами будемо стежити разом", – підкреслила Діденко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики обіцяють спекотну і дощову погоду в липні 2020 року в Україні.