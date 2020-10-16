В Україну увірвуться сильні дощі та штормовий вітер: синоптикиня дала прогноз на суботу

У суботу, 17 жовтня, в Україну прийде активний циклон Foelke.

Як повідомила у Facebook народна синоптикиня Наталка Діденко, у північних, західних та більшості центральних областей очікуються сильні дощі, пориви північно-східного вітру до штормових значень.

На Заході та Півночі України повітря буде холодним, протягом дня +9…+14 градусів, у центральній частині +15…+20 градусів, на Вінниччині +13…+14 градусів.

На Півдні та Сході ще втримається тепла погода з денною температурою повітря +18…+23 градуси.

Дощів 17 жовтня на Сході не буде, у південній частині опади передбачаються в другій половині дня та ввечері: на Одещині, у Миколаївській та Херсонській областях, у Криму, а до Запоріжжя ще не дійдуть.

У Києві в суботу очікуються дощі, навіть часом значні, сильний північно-східний вітер і похолодання, вдень близько +12…+13 градусів.

У неділю дощі в столиці припиняться, проте пошириться ще холодніше повітря, очікується вдень 18 жовтня не вище +9 градусів.

"Осінь набирає сили і нагадує про себе поступовим нарощуванням холодного повітря та дощовими циклонами", – зазначила Діденко.

Facebook Наталки Діденко

Facebook Наталки Діденко

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Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.