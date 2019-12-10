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10 грудня • оновлено в 07:31
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В Україну увірветься весняне тепло: синоптики уточнили прогноз погоди

3.5т
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В Україні у вівторок, 10 грудня, очікується сонячна погода, сніг з дощем можливий лише на Івано-Франківщині та в Ужгороді.

Мінусові температури очікуються тільки в нічний час. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На заході країни очікується до +7 градусів вдень і до -2 вночі. У центрі буде +6 днем і -2 вночі. На сході країни очікується до +6 градусів, а на півдні – до +12.

У Києві у вівторок буде до +6 градусів вдень і до -1 вночі, опадів не передбачається.

В Україну увірветься весняне тепло: синоптики уточнили прогноз погоди

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань повідомив, що на Новий рік в Україні очікується сніжна погода з невеликими морозами.

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Автор
Катерина Луговська
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