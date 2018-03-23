В Україну увірветься весна: синоптики заявили про різке потепління

Наступного тижня в більшості регіонів України температура повітря підніметься до +16 градусів.

Про це повідомили в прес-службі Укргідрометцентру.

"Нічні температури перейдуть на позитивні значення, і денна температура також вже буде в більшості областей +8... +14 градусів, до + 15... + 16 градусів до кінця тижня", - відзначили синоптики, передає УНН.

Також в найближчі кілька днів у південних і центральних областях можуть бути опади у вигляді мокрого снігу і дощу.

"Температура вночі ще буде мінусовою - 8... -14 градусів в більшості областей, денна - від -2... +4 градусів. На півдні і заході може бути вже до + 8 градусів", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталія Діденко розповіла, де і коли потеплішає до +17 .