В Україну увірветься спека до +30: синоптикиня дала свіжий прогноз погоди

Погода в Україні у неділю, 19 липня, буде теплою та сонячною – температура повітря підніметься до +30 градусів.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, разом із тим, західну частину України накриють дощі з грозами. На решті території – сухо.

"Неділя в Україні буде теплою. Завтра вдень очікується +25..+30 градусів. Дощі з грозами залишаються у неділю над західною частиною України. На решті території – без істотних опадів", – написала вона.

Прогноз погоди на 19 липня Facebook Наталки Діденко

У Києві у неділю погода також буде сонячною та сухою – температура повітря прогріється до +28 градусів.

Нагадаємо, раніше Діденко прогнозувала, що на вихідних, 18 та 19 липня, опади можуть поширитися до Житомирської, Вінницької та Київської областей. Хоча в цих регіонах вони будуть періодичними й локальними. Водночас, за її словами, на решті території переважатиме суха погода.

Прогноз погоди на 19 липня Facebook Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, серпень 2020-го в Україні буде спекотним із мінімальною кількістю опадів у першій половині місяця.