В Україну увірветься потужний циклон: синоптикиня попередила про зливи та град

Погода в Україні на вихідних, 13-14 червня, залежатиме від потужних атмосферних циклонів та фронтів, які принесуть періодичні дощі. Можливі грози, зливи, шквали, град і навіть смерчі.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у Telegram. За її словами, найближчими вихідними в більшості країн Європи, зокрема й в Україні, на погоду впливатимуть циклони Nadine, Оctavia 1 та Octavia 2.

"Лише потужний антициклон Thomas та область підвищеного атмосферного тиску над Середземномор'ям організують суху погоду у сферах свого впливу", – пояснила Діденко.

На вихідних погода в Україні погіршиться: очікуються град та грози

Тому вже 13 червня дощі з заходу поступово просуватимуться територією України, а 14 червня нестійка погода охопить більшість українських областей. Більш суха погода триматиметься лише на сході України.

"Враховуючи значні контрасти – перед північним фронтом +30...+36 градусів, а за фронтом +20...+25 градусів, у зонах дощів гримітимуть грози, можуть локально миттєво виникати сильні зливи, шквали, град і навіть є ймовірність смерчів", – додала синоптикиня.

13 червня у більшості областей України прогнозують +30...+35 градусів, на заході +25...+29.

14 червня вдень уже +23...+29 градусів, на сході +28...+33.

У Києві в суботу ще буде сонячно та спекотно, +30...+32, проте вже в другій половині дня почнуть збиратися хмари, а ввечері очікується дощ із грозою. У неділю в столиці пройдуть періодичні грозові дощі та послабне спека до +25...+27 градусів.

Facebook Наталії Діденко

Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні липень 2020 року буде спекотним і сухим. Очікується тривалий посушливий період.