В Україну увірветься потепління з грозами: з'явився прогноз погоди на тиждень

Кирило Лютий Суспільство 22:40, 26.04.2020

В Україні очікується істотне потепління, в західних областях пройдуть грози.

Згідно з даними Укргідрометцентру, в понеділок, 27 квітня, по всій Україні, крім східних регіонів, буде сухо. Температура повітря прогріється від 12 до 18 градусів.

Погода в Україні
Укргідрометцентр

У вівторок, 28 квітня, в жодній з областей країни опадів не очікується, потепління буде набирати обертів: від 14 до 20 градусів.

Погода в Україні
Укргідрометцентр

У середу, 29 квітня, у всіх західних областях пройдуть дощі з грозами, проте повітря прогріється до +23, як і в інших регіонах.

Погода в Україні
Укргідрометцентр

У четвер, 30 квітня, грози накриють крім західних областей ще й Житомирську, Вінницьку, Київську, Чернігівську та Сумську.

Погода в Україні
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, гради і різкі перепади температур.

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