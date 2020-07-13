В Україну увірветься похолодання: синоптикиня попередила, де будуть дощі

В Україні у вівторок, 14 липня, на більшості території очікується прохолодна погода, подекуди пройдуть грозові дощі.

Про повідомила синоптикиня Наталія Діденко. На своїй сторінці у Facebook вона також опублікувала карти метеопроявищ по країні.

За її словами, протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +18… +23. На півдні й південному сході буде тепліше – комфортні +20… +26 градусів.

Погода в Україні 14 липня (Facebook Наталії Діденко)

Водночас вітер повіватиме з північного заходу і періодичними поривами додаватиме прохолоди. Дощі ж у вівторок найбільш ймовірні на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині – там, підкреслює синоптикиня, можуть бути навіть грозові зливи.

На решті території України можливі місцями локальні дощі та прояснення. Без значних опадів буде лише на півдні та сході.

Карта опадів в Україні 14 липня (Facebook Наталії Діденко)

У Києві 14 липня обіцяє бути свіжим, а з огляду на вечірню та нічну температуру повітря – й зовсім прохолодним.

Зокрема, вночі, ввечері та вранці очікується +13… +17 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +18… +20. З опадів у столиці можливий невеликий дощ.

Прогноз синоптикині (Facebook Наталії Діденко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на узбережжях Чорного і Азовського морів цього тижня очікуються дощі, а спека повернеться до вихідних.