В Україну увірветься літо: синоптики потішили теплим прогнозом
У неділю, 10 травня, по всій Україні буде переважно літня тепла погода без опадів.
Як повідомляє Укргідрометцентр, дощі очікуються лише у східних областях, а найтепліше буде на заході країни.
Так, у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській та Волинській областях повітря прогріється до +21 градуси.
У центральних і південних областях України обіцяють до +19 градусів.
Опади у вигляді дощів можливі в Харківській, Луганській і Донецькій областях. Повітря там прогріється. до +18 градусів.
У Києві 10 травня прогнозують теплу погоду, повітря прогріється вдень до +17 ... + 19 градусів, вночі буде +6 .. + 8. Опадів не очікується. Вітер західний, 5-10 м/с.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 11 травня, західним областям варто очікувати дощів і гроз. Однак потепління продовжить набирати обертів.