В Україну увірветься літо: синоптики потішили теплим прогнозом

У неділю, 10 травня, по всій Україні буде переважно літня тепла погода без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, дощі очікуються лише у східних областях, а найтепліше буде на заході країни.

Так, у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській та Волинській областях повітря прогріється до +21 градуси.

Погода в Україні Ілюстрація

У центральних і південних областях України обіцяють до +19 градусів.

Опади у вигляді дощів можливі в Харківській, Луганській і Донецькій областях. Повітря там прогріється. до +18 градусів.

У Києві 10 травня прогнозують теплу погоду, повітря прогріється вдень до +17 ... + 19 градусів, вночі буде +6 .. + 8. Опадів не очікується. Вітер західний, 5-10 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 11 травня, західним областям варто очікувати дощів і гроз. Однак потепління продовжить набирати обертів.

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