В Україну увірвався антициклон: дощі і грози триватимуть

Погода в Україні на вихідні, 27 та 28 червня, у більшості областей буде дощовою. Атлантичний циклон Sylvia принесе у країну грози, зливи, шквали та град.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook. За її словами негода вируватиме переважно у неділю в західних, північних та подекуди в центральних областях. У цей день температура повітря буде +26..+32 градуси.

Погода в Україні Facebook Наталки Діденко

У неділю в Карпатах також ймовірні шквали, град, грози та зливи.

У суботу у більшості областей України переважатиме суха сонячна погода. Можливі локальні дощі з грозами на Сумщині та Полтавщині. Температура повітря +23..+28 градусів.

Погода в Україні Facebook Наталки Діденко

У Києві у субботу буде сонячно та спекотною, температура +28..+30 градусів. На День Конституції у столиці пройдуть дощі з грозами, стрибатиме атмосферний тиск, а з ним й артеріальний. Температура повітря коливатиметься від +30 градусів за сухої погоди до +25 градусів у дощах.

Погода в Україні Facebook Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, липень-серпень в Україні обіцяють бути дуже теплими і навіть спекотними. Однак високі температури перериватимуться хвилями холоду.