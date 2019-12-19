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19 грудня • оновлено в 11:41
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В Україну "пролізло" російське видавництво: спалахнув скандал

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В Україні почало працювати видавництво "Альпіна Паблішер", яке є дочірнім проєктом російської компанії "Альпіна".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав ветеран АТО, блогер і письменник Валерій Ананьєв. Він глибоко обурений тим, що бізнес країни-агресора безперешкодно заходить в Україну і заробляє тут гроші.

"Війна Росії з Україною точиться не тільки на Донбасі та у Криму. Вона точиться у головах наших співвітчизників. Війна за думки і почуття людей на цьому етапі в десятки разів важливіша. Кожне сказане українське слово, кожен фільм, кожна книга, кожна українська пісня, кожен істинний історичний нарис, як камінчик до камінчика, формують дорогу до становлення України як держави і перемоги в цій війні. Ворог це теж розуміє і робить все, щоб українське зникало, щоб ми, як нація, перестали існувати", – написав Ананьєв.

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Російське видавництво зайшло в Україну

Російське видавництво зайшло в Україну

Він зазначив, що скандальна "Альпіна Паблішер" працює в Україні вже два місяці і навіть встигла видати тут перші наклади. Офіційним дистриб'ютором і партнером "Альпіни Паблішер" став книжковий онлайн-магазин Yakaboo.

"Це якийсь поганий сон? Таке враження, що за останні пів року десь відкрилася клоака, звідки проникли таргани всіх мастей і кольорів. Російське видавництво спокійно заходить на ринок України, збирається визначати мову "відповідно до актуального попиту", спокійно проплачує реліз у ЗМІ, бере собі в партнери найбільший інтернет-магазин України, і всі мовчать. Я мовчати не збираюся. Не знаю, як за поточної влади досягти заборони "Сватів" і "Битви екстрасенсів", які перетворюють моїх співвітчизників на аморфну масу, але в цьому випадку маю кілька пропозицій", – обурився ветеран.

У зв'язку з цим він закликав українців уважно дивитися, книги яких видавництв вони купують, щоб не стати мимовільним спонсором частки російської пропагандистської машини.

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Крім того, Ананьєв має намір звернутися до дистриб'ютора, який займається розповсюдженням його роману "Сліди на дорозі", з проханням відкликати з продажу ту частину накладу, яка продається через Yakaboo, до моменту прояснення ситуації.

"Закликаю всіх небайдужих бойкотувати сайт Yakaboo до прояснення ситуації. В Україні є багато альтернатив. Пропоную компанії "Альпіна" згорнути свій "бізнес-проєкт" та йти додому торгувати українофобами Прилєпіним і Лук'яненком", – жорстко звернувся ветеран АТО до російської компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський письменник-фантаст Сергій Лук'яненко закликав розділити Україну. Скандальну заяву він зробив під час візиту до тимчасово окупованого РФ Донецька.

А письменник-терорист Прилєпін скаржився на те, що всі жителі Донбасу є українцями і сильно відрізняються від росіян.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Валерій Ананьєв
Місце
Україна
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Овцехуев Псой
Овцехуев Псой
Договора о транзите газа не будет. Подписан договор о реверсе газа из Румынии. Прекращения огня не было и не будет. Обмена пленными не будет.Договора о транзите газа не будет. Подписан договор о реверсе газа из Румынии. Прекращения огня не было и не будет. Обмена пленными не будет.
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Хо Хол
Хо Хол
на украину российский газ пролез и уголь. что делать будем, xpюканы?
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Куни Чан
Куни Чан
Иди воюй ветеран диванный
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