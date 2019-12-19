В Україну "пролізло" російське видавництво: спалахнув скандал

В Україні почало працювати видавництво "Альпіна Паблішер", яке є дочірнім проєктом російської компанії "Альпіна".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав ветеран АТО, блогер і письменник Валерій Ананьєв. Він глибоко обурений тим, що бізнес країни-агресора безперешкодно заходить в Україну і заробляє тут гроші.

"Війна Росії з Україною точиться не тільки на Донбасі та у Криму. Вона точиться у головах наших співвітчизників. Війна за думки і почуття людей на цьому етапі в десятки разів важливіша. Кожне сказане українське слово, кожен фільм, кожна книга, кожна українська пісня, кожен істинний історичний нарис, як камінчик до камінчика, формують дорогу до становлення України як держави і перемоги в цій війні. Ворог це теж розуміє і робить все, щоб українське зникало, щоб ми, як нація, перестали існувати", – написав Ананьєв.

Російське видавництво зайшло в Україну

Він зазначив, що скандальна "Альпіна Паблішер" працює в Україні вже два місяці і навіть встигла видати тут перші наклади. Офіційним дистриб'ютором і партнером "Альпіни Паблішер" став книжковий онлайн-магазин Yakaboo.

"Це якийсь поганий сон? Таке враження, що за останні пів року десь відкрилася клоака, звідки проникли таргани всіх мастей і кольорів. Російське видавництво спокійно заходить на ринок України, збирається визначати мову "відповідно до актуального попиту", спокійно проплачує реліз у ЗМІ, бере собі в партнери найбільший інтернет-магазин України, і всі мовчать. Я мовчати не збираюся. Не знаю, як за поточної влади досягти заборони "Сватів" і "Битви екстрасенсів", які перетворюють моїх співвітчизників на аморфну масу, але в цьому випадку маю кілька пропозицій", – обурився ветеран.

У зв'язку з цим він закликав українців уважно дивитися, книги яких видавництв вони купують, щоб не стати мимовільним спонсором частки російської пропагандистської машини.

Крім того, Ананьєв має намір звернутися до дистриб'ютора, який займається розповсюдженням його роману "Сліди на дорозі", з проханням відкликати з продажу ту частину накладу, яка продається через Yakaboo, до моменту прояснення ситуації.

"Закликаю всіх небайдужих бойкотувати сайт Yakaboo до прояснення ситуації. В Україні є багато альтернатив. Пропоную компанії "Альпіна" згорнути свій "бізнес-проєкт" та йти додому торгувати українофобами Прилєпіним і Лук'яненком", – жорстко звернувся ветеран АТО до російської компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський письменник-фантаст Сергій Лук'яненко закликав розділити Україну. Скандальну заяву він зробив під час візиту до тимчасово окупованого РФ Донецька.

А письменник-терорист Прилєпін скаржився на те, що всі жителі Донбасу є українцями і сильно відрізняються від росіян.

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