В Україну привезли 2 млн масок із Китаю: Зеленський виступив зі зверненням

В "Борисполі" 29 березня приземлився другий літак із Китаю з майже 2 млн масок для українців, а також 300 тис. спеціальних респіраторів і 35 тис. захисних костюмів для лікарів, військових та поліцейських.

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Про це у відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Він додав, що в ніч на 30 березня літак знову відправиться у КНР по наступну партію медичних товарів.

Крім того, прибуття 100 тис. високоточних ПЛР-тестів очікується окремою доставкою.

Володимир Зеленський Скрін відео

"Завтра має відбутися позачергове засідання Верховної Ради. Через коронавірус Україна фактично опинилася на роздоріжжі та має два шляхи. Перший – ухвалення двох життєво важливих законів. Після чого ми одержимо підтримку від наших міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше 10 мільярдів доларів. Це потрібно для стабілізації економіки та подолання кризи.

Другий шлях – провал цих законів. Після – занепад економіки й загроза дефолту. Останні тижні Офіс президента та Кабмін робили все, що від нас залежало. Ми домовилися про фінансову підтримку для України. Ми й уряд свій шлях обрали. Тепер – черга за народними депутатами", – сказав президент.

Український лідер додав, що по тому, чи проголосують народні депутати за закони про землю і банки, буде видно, вони "слуги народу або прислужники чужих інтересів".

Також Зеленський анонсував проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" для навчання школярів під час карантину. Він стартує 6 квітня.

"У його рамках 40 педагогів із Києва стануть вчителями для всієї України", – сказав президент.

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