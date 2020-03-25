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25 березня • оновлено в 17:39
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В Україну прийшов циклон: синоптикиня розповіла про стрімкі зміни погоди

2.5т
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В Україну прийшов теплий циклон "Юрген", через що найближчим часом очікується потепління. Щоправда, за кілька днів температура знову може впасти.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, вже завтра по Україні середня температура складе +7...+13°, а в Києві приблизно -2° вночі та +10° вдень.

В Україну прийшов циклон "Юрген"

В Україну прийшов циклон "Юрген"

Facebook

До неділі стовпчики термометрів продовжать підніматися, досягнувши +11...+16°. Весь цей час зберігатиметься сухий помірний вітер. Хіба що на півдні він буде сильним.

Однак уже у вівторок очікується похолодання з дощами, а подекуди й із мокрим снігом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні в квітні обіцяє бути холодною та вогкою. Тепло й сонце повернуться тільки в третій декаді місяця.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
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