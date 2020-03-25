В Україну прийшов циклон: синоптикиня розповіла про стрімкі зміни погоди

В Україну прийшов теплий циклон "Юрген", через що найближчим часом очікується потепління. Щоправда, за кілька днів температура знову може впасти.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, вже завтра по Україні середня температура складе +7...+13°, а в Києві приблизно -2° вночі та +10° вдень.

В Україну прийшов циклон "Юрген" Facebook

До неділі стовпчики термометрів продовжать підніматися, досягнувши +11...+16°. Весь цей час зберігатиметься сухий помірний вітер. Хіба що на півдні він буде сильним.

Однак уже у вівторок очікується похолодання з дощами, а подекуди й із мокрим снігом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні в квітні обіцяє бути холодною та вогкою. Тепло й сонце повернуться тільки в третій декаді місяця.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!