В Україну прийшов потужний циклон: які області зачепить

17-18 жовтня Україною пройде потужний циклон.

Як повідомляє "Метеопост" у Facebook, він буде рухатися з півдня на північ (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

"Основна частина опадів випаде в центральних та північних областях. Добова кількість опадів у цих областях сягатиме 20-30 мм", – йдеться в повідомленні.

Вітер посилиться по всій країні до 12-14 м/с. Але на півдні, у центрі та на північному сході пориви можуть сягати 18-20 м/с.

"Після проходження циклону до України з півночі надійде холодна повітряна маса. 18-21 жовтня похолодає по всій країні до +5..+10, на півдні – до +8..+15. У високогір'ї Карпат можливий мороз до -1...-3 та сніг", – зазначили синоптики.

Facebook "Метеопост"

Facebook Наталки Діденко

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