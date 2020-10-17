В Україну прийшов потужний циклон: які області зачепить
Циклон буде рухатися з півдня на північ
Основна частина опадів випаде в центральних і північних областях
Вітер посилиться по всій країні до 12-14 м/с
17-18 жовтня Україною пройде потужний циклон.
Як повідомляє "Метеопост" у Facebook, він буде рухатися з півдня на північ (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).
"Основна частина опадів випаде в центральних та північних областях. Добова кількість опадів у цих областях сягатиме 20-30 мм", – йдеться в повідомленні.
Вітер посилиться по всій країні до 12-14 м/с. Але на півдні, у центрі та на північному сході пориви можуть сягати 18-20 м/с.
"Після проходження циклону до України з півночі надійде холодна повітряна маса. 18-21 жовтня похолодає по всій країні до +5..+10, на півдні – до +8..+15. У високогір'ї Карпат можливий мороз до -1...-3 та сніг", – зазначили синоптики.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у низці областей України в суботу, 17 жовтня, оголошено штормове попередження.
У Києві після сильної зливи затопило низку вулиць. Через велику кількість опадів на проїжджій частині зупинився рух транспорту.
Синоптики спрогнозували на неділю, 18 жовтня, ще більше похолодання.