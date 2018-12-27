МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

В Україну прийшов атмосферний фронт: синоптик розповіла, де чекати на сніг та дощ

6.7тЧитати матеріал російською

В Україні 28 грудня атмосферний фронт принесе погіршення погодних умов, через що жителі країни можуть відчути сонливість.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко, порадивши ретельно підібрати взуття для виходу на вулицю.

"У п‘ятницю прийде дощ, переважно в західних областях, де буде чи не найтепліше, на решті території – дощ та мокрий сніг. Ближче до Правобережжя - сніг", – уточнила синоптик.

Новини
Погода в новорічну ніч: синоптик уточнила, до чого готуватися киянам

За словами Діденко, в східних областях протягом дня переважатиме суха погода, і тільки ввечері там очікуються опади. Зате в Києві пройде дощ, сніг, а також очікується налипання мокрого снігу.

За прогнозом Укргідрометцентру, в українській столиці вночі стовпчик термометра опуститься до -1...-3 градусів, а вдень потеплішає до +2...+4.

В Україну прийшов атмосферний фронт: синоптик розповіла, де чекати на сніг та дощ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діденко розповіла, що 28 грудня в Україні з північного заходу Європи прийде циклон Uta з дощами і мокрим снігом.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги