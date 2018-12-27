В Україну прийшов атмосферний фронт: синоптик розповіла, де чекати на сніг та дощ

В Україні 28 грудня атмосферний фронт принесе погіршення погодних умов, через що жителі країни можуть відчути сонливість.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко, порадивши ретельно підібрати взуття для виходу на вулицю.

"У п‘ятницю прийде дощ, переважно в західних областях, де буде чи не найтепліше, на решті території – дощ та мокрий сніг. Ближче до Правобережжя - сніг", – уточнила синоптик.

За словами Діденко, в східних областях протягом дня переважатиме суха погода, і тільки ввечері там очікуються опади. Зате в Києві пройде дощ, сніг, а також очікується налипання мокрого снігу.

За прогнозом Укргідрометцентру, в українській столиці вночі стовпчик термометра опуститься до -1...-3 градусів, а вдень потеплішає до +2...+4.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діденко розповіла, що 28 грудня в Україні з північного заходу Європи прийде циклон Uta з дощами і мокрим снігом.