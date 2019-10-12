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12 жовтня • оновлено в 07:09
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В Україну прийшло "бабине літо": синоптики розповіли про погоду на 12 жовтня

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У суботу на території України встановиться тепла суха погода через антициклон Lizbeth, місцями температура підніметься до +23 градусів.

Про це в Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко. За її словами, на вихідних погоду визначатиме високий атмосферний тиск, що означає сухість і малу хмарність

В Україну прийшло "бабине літо": синоптики розповіли про погоду на 12 жовтня

farmersalmanac.com

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До -23! Синоптики розповіли про сувору погоду у жовтні

"Суху малохмарну і навіть сонячну погоду організовує нам потужне антициклічної поле. У антициклону є ім'я, Lizbeth, і його центр завтра буде перебувати над Чорним морем. Всякі дощові капості, які спричинить циклон Quentino, нас не чіпатимуть", – написала вона.

Температура повітря в суботу досягне +15...+ 20 градусів, на північному сході буде прохолодніше, +13...+17 градусів. При цьому очікується посилення вітру.

В Україну прийшло "бабине літо": синоптики розповіли про погоду на 12 жовтня

"У суботу протистояння між Lizbeth і Quentino може викликати посилення південно-західного вітру на півночі та заході України до штормових значень. Тримайте капелюхи міцно, уважно вибирайте місце парковки автомобіля, не залишайте його під гіллястими деревами і білбордами", – відзначає Діденко.

У Києві в суботу очікується тепла, суха погода. Часом можлива хмарність і сильний, південно-західний вітер. Температура повітря підніметься до +16 градусів.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, коли закінчиться "бабине літо".

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Місце
Україна
Тег
погода
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