В Україну прийшло "бабине літо": синоптики розповіли про погоду на 12 жовтня

У суботу на території України встановиться тепла суха погода через антициклон Lizbeth, місцями температура підніметься до +23 градусів.

Про це в Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко. За її словами, на вихідних погоду визначатиме високий атмосферний тиск, що означає сухість і малу хмарність

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"Суху малохмарну і навіть сонячну погоду організовує нам потужне антициклічної поле. У антициклону є ім'я, Lizbeth, і його центр завтра буде перебувати над Чорним морем. Всякі дощові капості, які спричинить циклон Quentino, нас не чіпатимуть", – написала вона.

Температура повітря в суботу досягне +15...+ 20 градусів, на північному сході буде прохолодніше, +13...+17 градусів. При цьому очікується посилення вітру.

"У суботу протистояння між Lizbeth і Quentino може викликати посилення південно-західного вітру на півночі та заході України до штормових значень. Тримайте капелюхи міцно, уважно вибирайте місце парковки автомобіля, не залишайте його під гіллястими деревами і білбордами", – відзначає Діденко.

У Києві в суботу очікується тепла, суха погода. Часом можлива хмарність і сильний, південно-західний вітер. Температура повітря підніметься до +16 градусів.

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