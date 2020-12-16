В Україну прийшло потепління: синоптикиня дала прогноз погоди до кінця тижня

Таша Адамович Суспільство 11:55, 16.12.2020 Оновлено: 12:06, 16.12.2020

В Україні очікується потепління, відлига охопить практично всю територію нашої країни.

Такий прогноз погоди до кінця тижня оприлюднила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, температура повітря коливатиметься навколо нуля.

У четвер, 17-го грудня, температура на півдні та заході країни буде +1...+5 градусів, у східних областях спуститься до невеликих "мінусів" – 0...3 градуси морозу.

Температурна мапа України
Facebook Наталка Діденко

Цікаво, що температура повітря буде приблизно однаковою протягом усієї доби – і вночі, і вдень, наголосила Діденко.

Серйозних опадів, за прогнозом синоптикині, не передбачається. Лише подекуди можливі мряка і тумани.

"Хоча загалом ситуація з ожеледицею стала безпечнішою, проте все ж навіть невелике підмерзання може схопити тонким льодком – не поспішайте взувати слизькі кеди чи високі підбори", – наголосила фахівчиня.

За прогнозом Діденко, у Києві 17-го грудня буде хмарно, без істотних опадів, подекуди туман. Температура повітря вночі 0...1 градус морозу, вдень 0...2 градуси тепла.

Така погода з підвищеним атмосферним тиском, хмарністю та без суттєвих опадів домінуватиме до кінця тижня, підсумувала синоптикиня.

Синоптикиня спрогнозувала погоду на тиждень
Facebook Наталка Діденко

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за прогнозами синоптиків, в Україні зима 2020 року буде здебільшого теплою і з більш плюсовою температурою, ніж у попередні роки.

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