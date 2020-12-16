В Україну прийшло потепління: синоптикиня дала прогноз погоди до кінця тижня

В Україні очікується потепління, відлига охопить практично всю територію нашої країни.

Такий прогноз погоди до кінця тижня оприлюднила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, температура повітря коливатиметься навколо нуля.

У четвер, 17-го грудня, температура на півдні та заході країни буде +1...+5 градусів, у східних областях спуститься до невеликих "мінусів" – 0...3 градуси морозу.

Цікаво, що температура повітря буде приблизно однаковою протягом усієї доби – і вночі, і вдень, наголосила Діденко.

Серйозних опадів, за прогнозом синоптикині, не передбачається. Лише подекуди можливі мряка і тумани.

"Хоча загалом ситуація з ожеледицею стала безпечнішою, проте все ж навіть невелике підмерзання може схопити тонким льодком – не поспішайте взувати слизькі кеди чи високі підбори", – наголосила фахівчиня.

За прогнозом Діденко, у Києві 17-го грудня буде хмарно, без істотних опадів, подекуди туман. Температура повітря вночі 0...1 градус морозу, вдень 0...2 градуси тепла.

Така погода з підвищеним атмосферним тиском, хмарністю та без суттєвих опадів домінуватиме до кінця тижня, підсумувала синоптикиня.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за прогнозами синоптиків, в Україні зима 2020 року буде здебільшого теплою і з більш плюсовою температурою, ніж у попередні роки.