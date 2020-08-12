В Україну прийшло похолодання: синоптикиня дала свіжий прогноз погоди

Погода в більшості областей України в четвер, 13 серпня, буде прохолодною. Температура повітря опуститься до +23 градусів.

Як повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Facebook, в Україну зайшла свіжа повітряна маса північного походження. Така неспекотна погода триватиме в Україні весь тиждень.

На півдні та південному сході завтра температура повітря триматиметься в межах +25... +28 градусів. У більшості областей України 13-го серпня передбачається протягом дня +23... +27 градусів.

Найпрохолодніше буде на півночі – +19... +23 градуси.

Facebook Наталки Діденко

Дощі в четвер найбільш імовірні в північній частині України, переважно незначні та локальні. Більшість областей – у сухій погоді.

У Києві четвер буде свіжим: уночі +12 градусів, удень +20... +22 градуси. Суттєві опади ймовірні вдень у деяких районах столиці.

Facebook Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом метеорологів, серпень в Україні буде більш теплим, ніж у попередні роки.